oi-Naveenkumar N

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ, ಆಗಸ್ಟ್ 7: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಣ್ಣ ರಾಕೆಟ್ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಡಿ1 ಅನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು "ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮಿಷನ್‌ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಡಿ1 ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಡೇಟಾ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಸ್ರೋ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಡಿ1 (SSLV-D1) ಅನ್ನು ಹೊತ್ತ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ (EOS-02) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿರ್ಮಿತ ಉಪಗ್ರಹ, ಆಜಾಸಿಸ್ಯಾಟ್‌ ಅನ್ನು, ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಡಿ1 ಮಿಷನ್ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ (EOS-02), 135 ಕೆಜಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸಮಭಾಜಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 350 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಿತು.

ಹೊಸ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಘನ ಬೂಸ್ಟರ್ ಹಂತದ (SS1) ನೆಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

