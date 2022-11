India

oi-Sunitha B

ಶ್ರದ್ಧಾ ವಾಕರ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್ ಕರಣ್ ಭಕ್ಕಿ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ತಾಬ್ ಅಮೀನ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಫ್ತಾಬ್ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. 2020 ರ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ತಾಬ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಳು ಎಂದು ಕರಣ್ ಭಕ್ಕಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಫ್ತಾಬ್ ಅವರನ್ನು ಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾವಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂದು ಕರಣ್ ಭಕ್ಕಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್ ಕರಣ್ ಭಕ್ಕಿ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಫ್ತಾಬ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ತಾಬ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರದ್ಧಾಳನ್ನು ಕೊಂದು ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು 35 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಫ್ತಾಬ್‌ನನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

'Once Shraddha asked for my help after a fight, Shraddha referred to him as her husband' ex-boss reveals many secrets.