ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್‌ ನಿನ್ನೆ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಶನಿವಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಹೀರಾಬೆನ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ ತಾರೆಯರಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸೋನು ಸೂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅಗಲಿದ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಶಾರುಖ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಜಿ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪಗಳು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ ಸರ್. ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Heartfelt condolences to @narendramodi on the loss of his mother Heeraben ji. My family’s prayers are with you sir. May God bless her soul.