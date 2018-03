ಪತಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಂಜಾವೂರ್ ಗೆ ತೆರಳಿದ ಶಶಿಕಲಾ

ತಂಜಾವೂರ್, ಮಾರ್ಚ್ 21: ಮೃತ ಪತಿ ನಟರಾಜನ್ ಮಾರುತಪ್ಪ(75) ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಇಂದು ತಂಜಾವೂರ್ ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್ ಮಂಜೂರು

ಪತಿಯ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್ ಪಡೆದಿದ ಶಶಿಕಲಾ ಇಂದು(ಮಾ.21) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರ್ ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಪತಿಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

Tamil Nadu: VK Sasikala reaches Thanjavur, the place where her husband Natarajan Maruthappa's mortal remains are kept for people to pay last respects. He passed away at the age of 76 due to multiple organ failure. pic.twitter.com/JfXOcjou54