ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲಿದೆ 60.66 ಕೋಟಿ ರು ಸಾಲ: ಎಡಿಆರ್

2019-20ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಸ್ತಿ, ಸಾಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ(ಬಿಜೆಪಿ) 4,847.78 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಇದು ಇತರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಪಿ 698.33 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 588.16 ಕೋಟಿ ರೂ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು 44 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 6,988.57 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2,129.38 ಕೋಟಿ ರೂ ನಷ್ಟಿದೆ.

2019-20 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು 563.47 ಕೋಟಿ ರೂ (ಶೇ 26.46), ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ 301.47 ಕೋಟಿ ರೂ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ 267.61 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ (ರೂ. 4847.78 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಶೇ. 69.37), ಬಿಎಸ್‌ಪಿ (ರೂ. 698.33 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಶೇ. 9.99) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (588.16 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಶೇ. 8.42) ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

44 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ಅಗ್ರ 10 ಪಕ್ಷಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 2028.715 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇ.95.27.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1,639.51 ಕೋಟಿ (ಶೇ. 76.99) ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು/ಎಫ್‌ಡಿಆರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಫ್‌ಡಿಆರ್/ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ರೂ 3,253.00 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರೂ 618.86 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೂ 240.90 ಕೋಟಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಎಸ್‌ಪಿ (434.219 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ (256.01 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ (ರೂ. 246.90 ಕೋಟಿ), ಡಿಎಂಕೆ (ರೂ. 162.425 ಕೋಟಿ), ಶಿವಸೇನೆ (ರೂ. 148.46 ಕೋಟಿ), ಬಿಜೆಡಿ (ರೂ. 118.425 ಕೋಟಿ. ) FDR/ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು 44 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು 134.93 ಕೋಟಿ ರೂ.

"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು 2019-20ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 74.27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಲಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 4.26 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 70.01 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು FY 2019-20 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೂ. 49.55 ಕೋಟಿ (ಶೇ. 66.72) ನಂತರ ಎಐಟಿಸಿ 11.32 ಕೋಟಿ (ಶೇ. 15.24) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು" ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು 60.66 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

"ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಾಲಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 30.29 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ 30.37 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವು ಮತ್ತು 2019-20 ರ FY ನಲ್ಲಿ, ಟಿಡಿಪಿಯು ರೂ 30.342 ಕೋಟಿ (ಶೇ 50.02) ರ ಗರಿಷ್ಠ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರತಿ ರೂ 8.05 ಕೋಟಿ (13.27) ಘೋಷಿಸಿತು. ಸೆಂಟ್)," ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Regional political parties declared total liabilities of Rs 60.66 crore in FY 2019-20, The BJP declared assets worth Rs 4,847.78 crore in financial year 2019-20, the highest among all political parties, followed by the BSP at Rs 698.33 crore and the Congress at Rs 588.16 crore, according to poll reforms advocacy group ADR.