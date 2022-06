ಅಪರೂಪದ ಮರ: 200 ವರ್ಷಗಳ ಮರದ ಮೇಲೆ 9 ಮರಗಳು- ಜನರಿಂದ ಪೂಜೆ

India

ಕೊಂಡಗಾಂವ್ ಜೂನ್ 23: ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮಾನವರು ಮಾಡಿದ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಕೊಂಡಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮರವೊಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮರ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರ ವೈಭವವೂ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ 9 ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಕೊಂಡಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬನಿಯಾಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮರವಿದೆ. 200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಆಲದ ಮರವು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಅದನ್ನು ದೇವತೆಯಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಇತರ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ 9 ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರವು ಜನರ ಕೌತುಕ, ನಂಬಿಕೆಯ ಜತೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

