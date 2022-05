72 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ರೈಲ್ವೆ

India

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಮೇ 14: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 72,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರನ್ನು ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರು ರೈಲ್ವೇಯ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 16 ವಲಯ ರೈಲ್ವೆಗಳು 2015-16 ರಿಂದ 2020-21 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 56,888 ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 15,495 ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯು 9,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಆಗ್ನೇಯ ರೈಲ್ವೆ ಸುಮಾರು 4,677 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯು 7,524 ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ರೈಲ್ವೆಯು 5,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

2021-22 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯ-ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸುಮಾರು 9,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರೈಲ್ವೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಗಣೆದಾರನು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 37 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ 16 ಪೈಸೆಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಡೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.

English summary

Indian Railways, the country's largest employer, has canceled over 72,000 posts in the last six years, all of which belong to Group C and D.