ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡಲು ರಾತ್ರಿಯೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ: ಅಂತದ್ದೇನಾಗಿದೆ?

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 06: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಿನ್ನೆ (ಗುರುವಾರ) ಸಂಜೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹರಿಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಸನೋಲಿ ಖುರ್ದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ತಾಯಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ದೀಪೇಂದರ್ ಹೂಡಾ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ (ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ) ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಸೋನಿಯಾ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಳೆ (ಜನವರಿ 6) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಣಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆಯಿಂದ (ಜನವರಿ 6 ರಿಂದ ಜನವರಿ 10 ರವರೆಗೆ) ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹರಿಯಾಣ ಘಟಕವು ಇಂದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹರಿಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್‌ಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ-ಹರಿಯಾಣ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮವಾದ ಸನೋಲಿ ಖುರ್ದ್‌ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯಾತ್ರೆಯು ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಸಿಎಲ್‌ಪಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೂಡಾ ಇಂದು ಸಭೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಹೂಡಾ ಅವರು ಸಭೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು.

ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯು ಸುಮಾರು 3000 ಕಿಮೀ ದೂರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಪಾರ ಜನಸಮೂಹವು ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ತನ್ನದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ ಪಾಣಿಪತ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರ್ಯಾಲಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೂಡಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಹಣದುಬ್ಬರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜಕ ರಾಜಕೀಯದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗವು ಈ ಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೂಡಾ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾತ್ರೆಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಹರಿಯಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ.

