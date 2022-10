ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಸರ್ಕಾರ!

India

ಅಮೃತಸರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 4: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ರೈತರಿಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಪಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು 20 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್‌ಎಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ 360 ರೂ.ನಿಂದ 380 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪಿತ ಬೆಲೆ (ಎಸ್‌ಎಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 20 ರೂ.ಗಳನ್ನು ರೈತರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ 360 ರೂ.ನಿಂದ 380 ರೂ.ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಂಜಾಬ್‌ನ ರೈತರು ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪಾವತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.25 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಮಾರು 2.50 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ರೈತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.

ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಮಾನ್ ಅವರು ಪಾವತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿವೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿರಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನಗೈದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ರೈತರ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ 50 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಬ್ಬಿನ ಎಸ್‌ಎಪಿ ಅನ್ನು ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ 360 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಸ್‌ಎಪಿ ಕಬ್ಬಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 20 ರೂ. ನೀಡಿದೆ. ಪಾವತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನ್‌ ಹೇಳಿದರು.

