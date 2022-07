India

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ, 21: ಮೊಸರು, ಪನೀರ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಪನೀರ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಶಿ ತರೂರ್ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪನೀರ್, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಮುಂತಾದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪನೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ.

ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲಾ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪನೀರ್ ಶೇಕಡಾ 5, ಬೆಣ್ಣೆ ಶೇಕಡಾ 12 ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಇತರ ಉಲ್ಲಾಸದ ಮೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜೋಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ನಡುವೆ, ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

I don't know who comes up with these brilliant WhatsAPP forwards but this one skewers the folly of the GST as few jokes have! pic.twitter.com/zcDGzgGOIQ