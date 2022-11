India

oi-Sunitha B

ಅಮೃತಸರ ನವೆಂಬರ್ 29: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡ್ರೋನ್‌ವೊಂದು ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್) ಇದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ "ಸೋಮವಾರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಮೃತಸರದ ಚಹರ್‌ಪುರ ಬಳಿ ಶಂಕಿತ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡ 1 ಹೆಕ್ಸಾಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪಾಲಿಥಿನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಹರ್‌ಪುರ ಗಡಿ ಬೇಲಿ ಬಳಿಯ ಕೃಷಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಈ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಮೃತಸರದ ಚಹರ್‌ಪುರದ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಶಂಕಿತ ಡ್ರೋನ್‌ನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಯೋಧರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಂಕಿತ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬುಲೆಟ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗೆ ತಗುಲಿದೆ. ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Amritsar, Punjab | Further, BSF recovered 1 Hexacopter in partial damaged condition along with suspected item in white colour polyethene attached underneath lying in a farming field on own side of border fencing near Village - Chaharpur: PRO BSF