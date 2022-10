ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಅವಳಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಕೈವಾಡ!

India

ಶ್ರೀನಗರ, ಅ.03: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಧಂಪುರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅವಳಿ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ "ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಉನ್ನತ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ದಿಲ್ಬಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜಿಗುಟಾದ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (ಐಇಡಿ) ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಶೇಖ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ತನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀನ್ ಭಟ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಖುಬೈಬ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಮನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಣಿವೆಯು ಶಾಂತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸನ್ನಿವೇಶವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಡಿಜಿಪಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಮುಖರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಉಧಂಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಡೊಮೈಲ್ ಚೌಕ್ ಬಳಿಯ ಬೈಗ್ರಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಉಧಮ್‌ಪುರದ ಹಳೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ನಿರಂತರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

"ಮೊಹಮದ್ ಅಮೀನ್ ಭಟ್ ಈ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಲಂ ಸೇಖ್ ಎಂಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ 3 ಬಾಂಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 4 ಐಇಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

