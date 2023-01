India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 21: ತಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ಆದಾಯಗಳ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪೂರ್ವ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಎರಡೂ ಸುದ್ದಿ ಉದ್ಯಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅಜೆಂಡಾ ಪ್ರೇರಿತ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಸೃಷ್ಟಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಬೆಂಬಲಿಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(ಡಿಎನ್‌ಪಿಎ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಸುದ್ದಿ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಮೂಲ ವಿಷಯದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು, ಇತರರು ರಚಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಸಂಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಆದಾಯದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Breaking: ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ವಿವಾದ- ತೀರ್ಪು ಮುಂದೂಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನಂತಹ ಇತರ ದೇಶಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇದು ಶಾಸನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸುದ್ದಿ ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಆದಾಯದ ನ್ಯಾಯಯುತ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಇಂದು ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನ ಅಸಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲನದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂಬರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತೆಯೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್‌ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

The Indian government has said that big tech companies, which make money by streaming news into their search results and feeds, should give a fair share of revenues to publishers and there should be an imbalance in the relationship between the two.