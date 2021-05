ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಭಯವೇ, ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಯೂ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು!

India

oi-Nayana Bj

ವದೆಹಲಿ, ಮೇ 21: ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಭಯವೇ, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್-ಎನ್‌ಎಎಆರ್‌ನ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಈ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋವಿಡ್ ವರದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಖೈರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊರೊನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಇದರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕಿಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..

English summary

Scared of giving your nasopharyngeal (mouth and nose) swab for Covid-19 test as the process is irritating or painful? Soon, you can collect your own mouth sample comfortably and gargle your way for the Covid-19 test .