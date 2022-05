ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8.9 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 10; ದೇಶಾದ್ಯಂತ 12ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 15-18 ವಯೋಮಾನದ 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 12 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ 8.9 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸಲಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

"ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ. 12-14 ವಯೋಮಾನದ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇ (Biological E) ಕಂಪನಿಯ ಕೋರ್ಬೆವ್ಯಾಕ್ಸ್ (Corbevax) ಎಂಬ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವಮೋಮಾನದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 28 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

