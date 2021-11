ಡೆಲ್ಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಥೆರಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

India

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ರೂಪಾಂತರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಥೆರಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೊರೊನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ (Monoclonal Antibody Therapy) ಬಳಕೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ.

ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ ಖೋಸ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸದಂತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನೊಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕೋರ್ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಕೋವಿಡ್ -19 ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಗ್ ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್‌ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಧ್ಯಯನ ಇದಾಗಿದೆ.

ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಥೆರಪಿಯು ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರೋಗ ಮತ್ತು ಸಾವನ್ನು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಮೂಲದ ಎಐಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿವೆ.

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಥೆರಪಿಯು ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಗಳು, ಶೀತ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂ (ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ) ನಂತಹವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ.

ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಥೆರಪಿಯ ಅಡ್ಡಪರಿ ಣಾಮಗಳು

-ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು

-ಚರ್ಮದ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಜೇನುಗೂಡುಗಳು

-ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಆಯಾಸ, ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಮುಂತಾದ ಜ್ವರ ರೀತಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು

-ಅತಿಸಾರ

-ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ

-ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ . ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ , ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಾಗ, ಮೋನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇವಸಿಜುಮಾಬ್ (ಅವಸ್ಟಿನ್), ಸೆಟುಕ್ಸಿಮಾಬ್ (ಎರ್ಬಿಟಾಕ್ಸ್), ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಟುಮುಮಾಬ್ (ವೆಕ್ಟಿಬಿಕ್ಸ್) ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏಕವರ್ಣದ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು.

Monoclonal antibody therapy reduces severe disease and death in high-risk individuals infected with Delta variant of Covid-19 by 100 per cent, a study by Hyderabad based AIG Hospitals, CSIR-Center for Cellular and Molecular Biology involving other institutions has revealed.