ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ

ನವೆಂಬರ್ 08 : ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಪನಗದೀಕರಣದಿಂದ ಆದ ಲಾಭಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡ 7.13 ನಿಮಿಷದ ಕಿರು ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 08ರ ಬುಧವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋದಿ

ಕಿರುಚಿತ್ರವು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ದಿನಗಳ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ನಿಂದ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ, ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆದ ಲಾಭಗಳ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Here are the benefits of demonetisation, encapsulated in this short film. Have a look. #AntiBlackMoneyDay pic.twitter.com/rPmGUYnTzI