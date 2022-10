India

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಶೋಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಅವರನ್ನು ಶೋದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರಾ? ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ, ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಶೋನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಶೆರ್ಲಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಸೋನಾ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ, ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್, ಕನಿಷ್ಕಾ ಸೋನಿ, ದೇವೋಲೀನಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ, ಗೌಹರ್ ಖಾನ್, ಸಲೋನಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಂದನಾ ಕರಿಮಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

Surrounded by MeToo allegations, will Sajid Khan be evicted from Bigg Boss this week? After all, will the producers make this decision? MeToo.