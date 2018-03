ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಉರುಳಿದ ಲಾರಿ: 26 ಜನ ದುರ್ಮರಣ

ಭಾವ್ನಗರ್, ಮಾರ್ಚ್ 06: ಲಾರಿಯೊಂದು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ 26 ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತಿನ ಭಾವ್ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಭಾವ್ನಗರದ ರಂಘೋಲಾದ ರಾಜ್ ಕೋಟ್-ಭಾವ್ನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು(ಮಾ.6) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

#UPDATE: Total 26 people dead, 12 injured after a truck they were travelling in fell into a drain in Bhavnagar, says Police #Gujarat