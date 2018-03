ಬಿಹಾರದ ಅಕ್ರಮ ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ: 5 ಜನ ದುರ್ಮರಣ

ಬಿಹಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 23: ಬಿಹಾರದ ನಳಂದಾದ ಜಲಾಲ್ಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

#Visuals from Nalanda's Jalalpur, where a blast took place in an illegal firecracker factory. One dead, 25 injured in the blast. Investigation is underway. pic.twitter.com/eYP4hrrUHm