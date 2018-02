ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮದರಸಾದ ವೃದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬಂಧನ!

India

Trupti Hegde

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೋಕ್ಸೋ (Protection of Children from Sexual Offences Act) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದದೆ.

English summary

A 67-year-old Madrasa teacher has been arrested for allegedly molesting an eight-year-old girl in Delhi's Narela area.