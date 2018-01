ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ, 100ನೇ ಉಪಗ್ರಹ ಯಶಸ್ವೀ ಉಡಾವಣೆ

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ, ಜನವರಿ 12: ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 100ನೇ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲುಗಲ್ಲು, ಇಸ್ರೋದಿಂದ 100ನೇ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ 28 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 31 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು 'ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ವಿ - ಸಿ40' ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತು.

ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ. ಒಟ್ಟು 31 ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂರು ಮತ್ತು 28 ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದ್ದವು. ಭಾರತದ ಮೂರು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೋ 100ನೇ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

#ISRO hits a century into space, successfully launches 100th satellite on #PSLVC40 from the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota in Andhra Pradesh 🚀@isro pic.twitter.com/oBNBRgyrSm