ಯುಪಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಚುನಾವಣೆ: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಸೋಕಾಸು!

Rajashekhar Myageri

ಲಕ್ನೋ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30: ಪಂಚರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದರೆ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಕೋರರ ಚುನಾವಣೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಪಕ್ಷಗಳ ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆ ಯಾವುದು?, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಕೋರರು ಹೇಳುವುದು ಏನು?, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.

English summary

Early trends in Satta Bazar, BJP will retain power in Uttar Pradesh And in Punjab, the bookies are predicting a hung assembly with the AAP cornering the largest number of seats.