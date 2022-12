ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ? ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಸತ್ಯ

India

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಔಷಧಗಳು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ದೆಹಲಿಯ ಸಫ್ದರ್‌ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋವಿಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ ಕೊರೊನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಣಕು ಡ್ರಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರು ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾಸಿಗೆಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು, ಅರೆವೈದ್ಯರು, ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮುಂಚೂಣಿ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣಗಳು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು, ಪಿಎಸ್‌ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳು, ದ್ರವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಗಳಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಡ್ರಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಡ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಡಮ್ಮಿ ರೋಗಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಡ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

English summary

Corona virus infection in China is causing anxiety again. Seeing this, the Indian government is also on alert. In this sequence, a mock drill was held on Tuesday in all the government hospitals of the country to deal with Corona.