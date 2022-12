India

oi-Ravindra Gangal

ಶಿಮ್ಲಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 9: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷವು ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲೆಂದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷವು ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬಂದಿವೆ. ಕಾರಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಶಾಸಕರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Himachal Pradesh CM : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಶಿಮ್ಲಾದ ರಾಡಿಸನ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

Congress party has won the Himachal Pradesh assembly elections. Now the challenge before the Congress is to elect a Chief Minister. The Congress party has called a meeting of MLAs to discuss this. However, it has been heard that this is not an easy matter for the party. The reason is that at least four MLAs have contested for the post of Himachal Chief Minister,