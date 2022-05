ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿವಾದ: ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ

India

ಮಥುರಾ, ಮೇ 13: ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಂತೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಮಥುರಾದ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ (TI) ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಭೂಮಿ-ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ ಮಸೀದಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸೇರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವಿರಾಜಮಾನರ ಪರವಾಗಿ ಮನೀಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಲೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು.

ಮಥುರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ 13 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಯುಪಿ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ರಾಮಾನಂದ್ ಗುಪ್ತಾ ವಾದಿಸಿದರು.

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, "ಮಥುರಾದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು (ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ) ಅವರು ಈ ಆದೇಶದ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ "ಪ್ರಕರಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಿಂದ, ಮಥುರಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ ಮಸೀದಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು 2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ರಂಜನಾ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು (ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ), ಮಥುರಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್, ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2020 ರಂದು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ದೂರುದಾರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2020 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮಥುರಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 19ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2020 ರಂದು ಮನೀಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಥುರಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಕೀಲ ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಇತರ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2020 ರಂದು ಠಾಕೂರ್ ಕೇಶವ್ ದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿರಾಜಮಾನ ಮಂದಿರ, ಕತ್ರಾ ಕೇಶವ್ ದೇವ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಕಳೆದ ವಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

English summary

The Allahabad High Court on Thursday asked the Mathura lower court to decide on two petitions filed on behalf of Krishna within four months.