ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ, ಇದು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಂತೆ: ಸುಪ್ರೀಂ

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21: ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣದ ಕುರಿತು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಆಂಕರ್‌ನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಭಾಷಣಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿವೆ. ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣವು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಆಂಕರ್‌ಗಳ) ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಯುಎಸ್‌ನಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಂ.ಜೋಸೆಫ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಹರಿದ್ವಾರ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ: ಜಿತೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ತ್ಯಾಗಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು

ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಲವು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ವರದಿಯನ್ನು 2017ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ದ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕರಡು ಶಾಸನವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ 153ಸಿ (ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು) ಮತ್ತು 505ಎ (ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ) ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಂಜೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು "ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ" ಆನ್‌ಲೈನ್ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

English summary

The Supreme Court today considered the anchor's role to be very important when it comes to hate speech on TV channels and it said the government remains a silent spectator here.