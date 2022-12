Gujarat Election Results 2022: ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

India

oi-Ravindra Gangal

ಗಾಂಧಿನಗರ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 08: ದೇಶದ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಗುಜರಾತ್‌ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು(Gujarat election result 2022) ಇಂದು ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಅವರ ತವರು ರಾಜ್ಯವಾದ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಈ ವರೆಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಡುವೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ(AAP) ತೊಡಕಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿರುವ ಎಎಪಿ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಎಎಪಿಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವೂ ದೊರಕಿದೆ.

ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮಾತ್ರ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಎಎಪಿಯ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರಚಾರ ಮಂಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ...

News X

BJP: 117-140

Congress: 34-51

AAP: 6-13

Others: 1-2

Republic TV P-MARQ

BJP: 128-148

Congress: 30-42

AAP: 0-3

Others: 1-2

TV9 Gujarati

BJP: 125-130

Congress: 40-50

AAP: 40-50

Other: 3-5

Times Now-ETG

BJP: 131

Congress: 41

AAP: 6

Others: 4

English summary

Gujarat Assembly Election Results 2022 Updates, The Gujarat election results that have aroused the interest of the country are going to be out today. All the polls have said that the BJP will win in Gujarat, the home state of Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah,