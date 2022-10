India

oi-Sunitha B

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4: ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ಗುಜರಾತಿನ ಖೇಡಾದಲ್ಲಿ ಬೀಡಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಹಸು ಅಥವಾ ಅದರ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಸ್ವತ: ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಣೆಗಾರನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀಡಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿದ್ದನಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತಿನ ಖೇಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸವಾರನ ಸಹಚರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಣೆಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸತ್ಯ.

English summary

The rear rider died on Saturday in Kheda, Gujarat. The accident happened because of a cow. But the biker filed a complaint against him.