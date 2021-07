ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆ ಕದಂಬಿನಿಗೆ ಗೂಗಲ್‌ ಡೂಡಲ್‌ ಗೌರವ

India

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.18: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿಯ 160 ನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಗೂಗಲ್ ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಡೂಡಲ್‌ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್‌ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿ ಡೂಡಲ್‌ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡಿಗ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯು.ಆರ್‌.ರಾವ್‌ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಗೌರವ

ಗಂಗೂಲಿ ಜುಲೈ 18, 1861 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, 1884 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಇದ್ದರು. ಮೊದಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರು ಕದಂಬಿನಿ.

English summary

On the 160th birthday of Kadambini Ganguly, one of the first female doctors of India, Google presented a doodle honouring her life and work on its national homepage.