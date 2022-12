India

ಚೆನ್ನೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 20: ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮದ್ರಾಸ್‌ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಾಭರಹಿತ ವಾಧ್ವಾನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಗೂಗಲ್‌ ಸಹ ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆ ರೋಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಇಳುವರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೀಶ್ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

22 ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ಮಂಡಿಗಳು ಇ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜತೆ ಸಂಯೋಜನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ

ಫಾರ್ಮ್ ಗಡಿಗಳು, ಜಮೀನುಗಳ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಗೂಗಲ್‌ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್‌ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಷ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಆರ್‌ಬಿಸಿ-ಡಿಎಸ್‌ಎಐ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿ ರವೀಂದ್ರನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಶೀಯಲ್‌ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಲಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 'ಬಹು-ಸ್ಟೇಕ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಐಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು, ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಣಿ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಭಾಷಣ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಮೂಲತಃ ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಗೂಗಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಬರಹದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟೈಜ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಗುಪ್ತಾ, ಔಷಧಿಕಾರರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. "ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಬರಹ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಸಿಆರ್‌ ಮಾದರಿಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಐ ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Google has announced a $1 million grant to the Indian Institute of Technology, Madras, to set up an artificial intelligence research center to explore appropriate and ethical development and use.