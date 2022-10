ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯಂಕ 2022: ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 15: ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 121 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 107 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಯುದ್ಧ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 29.1 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ನ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಕನ್ಸರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತುಂಗರ್‌ಹಿಲ್ಫ್ ಹಸಿವಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾದುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಅಂಕಗಳು ನಾಲ್ಕು ಘಟಕ ಸೂಚಕಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕುಂಠಿತ, ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೀಣತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕುಂಠಿತವು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೀಣತೆಯು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂಚಕಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯುನಿಸೆಫ್, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಫ್‌ಎಒ) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯುಎನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 99, 64, 84, 81 ಮತ್ತು 71ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿವೆ. ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 17 ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 1 ಮತ್ತು 17 ರ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಜಾಂಬಿಯಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಟಿಮೋರ್ ಲೆಸ್ಟೆ, ಗಿನಿಯಾ ಬಿಸ್ಸಾವ್, ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್, ಲೆಸೊಥೊ, ಲೈಬೀರಿಯಾ, ನೈಜರ್, ಹೈಟಿ, ಚಾಡ್, ಡೆಮ್. ಕಾಂಗೋ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಯೆಮೆನ್. ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಿನಿಯಾ, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್, ಉಗಾಂಡಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಬುರುಂಡಿ, ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

In the Global Hunger Index 2022, India fell six places to rank 107 out of 121 countries. It said that it has fallen behind even Pakistan.