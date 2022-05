India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಮೇ 10: ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಸೋಮವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 40 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಐವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬಿಐ ಮೂಲಗಳು, ಲಂಚದ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ (ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ) ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎನ್‌ಜಿಒ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲಂಚವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೆಡ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದೆಹಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಚೆನ್ನೈ, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹ 2 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸುಳಿವಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

English summary

Ten people, including five government officials, have been arrested for taking bribe on behalf of non-profits for allegedly facilitating violations of rules in receiving foreign donations, sources in the Central Bureau of Investigation (CBI) said Monday after a big nationwide crackdown across 40 locations.