ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 12: ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 7 ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾರಾಮನ್, 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 7 ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆಘಾತದ ನಂತರ, ಶಕ್ತಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘರ್ಷವು ಬಂದಿತು. ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೃತೀಯ ಆಘಾತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಎರಡು ಅಲುಗಿನ ಕತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Amid global recession and reports of slowing growth rates in almost all major economies, Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday expressed confidence in India's relative and absolute growth performance, forecasting the country's growth rate to be around 7 percent this fiscal.