ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರ

India

Trupti Hegde

Subscribe to Oneindia Kannada

ಶುಕ್ರವಾರ(ಫೆ.23) ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿರುವ(ಭಾರತದಲ್ಲಿ) ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್, 'Reshaping Indo-Pacific Ties: The New Era of Cooperation' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೂ ಹಾಜರಿರಲಿದ್ದು, 'Preparing India for the Future' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

United States President Donald Trump's son, Donald Trump Jr., is coming to India with business and foreign policy on mind. The executive vice-director of Trump Organisation is scheduled to arrive in India on his maiden visit on Feb 20th.