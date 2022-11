Delhi AIIMS server hack : ದೆಹಲಿ ಏಮ್ಸ್‌ ಸರ್ವರ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿ 200 ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 29: ದೇಶದ ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಎನಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಏಮ್ಸ್‌) ನ ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಸತತ ಆರನೇ ದಿನವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ‍ಷ್ಠಿತ ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸರ್ವರ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ವರ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿರುವವರು ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ರೋಗಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 23) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಮ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಮ್ಸ್‌ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತುರ್ತು, ಹೊರರೋಗಿ, ಒಳರೋಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಂತಹ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡದಿಂದ ಸೈಬರ್‌ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಘಟಕವು ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಸುಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

The servers of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Delhi remained down for the sixth consecutive day as the hackers hacked it and demanded Rs 200 crore in cryptocurrency, official sources said.