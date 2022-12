Cyclone Mandous: ತಿರುಪತಿ, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ

India

ತಿರುಪತಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 9: ಮಂಡೌಸ್‌ ಚಂಡಮಾರುತವು(Cyclone Mandous) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆವಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿ ಹಾಗೂ ತಿರುಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಿರುಪತಿ ಹಾಗೂ ತಿರುಮಲದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ 'ಎಎನ್‌ಐ' ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿಯತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ನಡುವೆ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಚಂಡಮಾರುತ ಮಂಡೌಸ್, ಕಳೆದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 13 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ-ವಾಯುವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದೆ. ಇಂದು 5.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 270 ಕಿಮೀ ದಕ್ಷಿಣ-ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಿರುಪತಿ, ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ತೂರು, ತಿರುಪತಿ, ನೆಲ್ಲೂರು, ಅಣ್ಣಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ನಂತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ವೇಗದ ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

NDRF ಮತ್ತು SDRF ತಂಡಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ನೆಲ್ಲೂರು, ಪ್ರಕಾಶಂ, ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು NDRF ಮತ್ತು 4 SDRF ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

