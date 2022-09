India

oi-Sunitha B

ದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01: 'ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. 200-400 ರ ನಡುವೆ ಬೆಲೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೋಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸೀರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಿಇಒ, ಅದರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುವುದೇ ಮಾರಕ ರೋಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಗರ್ಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಯೋನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗರ್ಭಕಂಠದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುವು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಅಂದಹಾಗೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬೆಲೆ ₹200-400: ಅದಾರ್ ಪೂನವಾಲಾ

English summary

'Cervical cancer vaccine to be available within months. We will give it first to our country and then to the world. 200-400 may be priced but the prices are not finalized yet. Preparations are underway to manufacture 200 million doses in 2 years,' said Serum Institute CEO, Adar Poonawalla.