ಕೋವಿಡ್ 19: ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಏನು?

ನವದದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 30: ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ತ್ರಿಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ 174 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಖರೀದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ

ಜೂನ್ 21-27ರ ನಡುವೆ ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜೂನ್ 28 ರಂದು ತನ್ನ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ನಿರ್ಬಂಧ / ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಟ್ರೀಟ್, ಕೋವಿಡ್ ಸೂಕ್ತ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕಾಕರಣ ಐದು ಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.

"ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ತಗ್ಗಿಸಲು ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಶಗಳು, ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್- ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತುನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಒಪಿಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಸರಣೆ ಸಹ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು "ಎಂದು ಭೂಷಣ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉಪ-ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅನುಮತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಭೂಷಣ್ ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಡಿಶಾ, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಕೇರಳ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಣಿಪುರ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತ್ರಿಪುರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಪುದುಚೇರಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, 2021 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಒಆಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವಿಶಾಲ ಮಾನದಂಡ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭೂಷಣ್ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಎಂಎಚ್‌ಎ) ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

The Centre has written to 14 states and union territories, including Rajasthan, Tripura, Assam, West Bengal and Kerala, asking them to ensure strict enforcement of containment measures in the districts where the COVID-19 positivity rate was recorded above 10 per cent between June 21-27.