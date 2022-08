12,000 ರುಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಚೀನಾ ಮೊಬೈಲ್‌ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ?

India

oi-Naveenkumar N

12,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ (150 ಡಾಲರ್) ಕಡಿಮೆ ದರ ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಯೋಮಿ (Xiaomi) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚೀನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಚೀನಾದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಷನ್‌ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಡೆ ಹೊರಟ ಚೀನಾ ಹಡಗು: ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಆತಂಕ

ಭಾರತದ ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೀನಾದ ಶಿಯೋಮಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದರಿಂದ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

English summary

India seeks to restrict Chinese smartphone makers from selling devices cheaper than Rs.12,000 to kickstart its faltering domestic industry. Exclusion from India's entry-level market would hurt Xiaomi and its peers, which in recent years have increasingly relied on India to drive growth while their home market endures a series of Covid-19 lockdowns that crippled consumption.