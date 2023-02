Budget 2023: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಬಗೆಗಿನ ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ- ಹೊಟ್ಟೆ ಹುನ್ನಾಗುವಂತೆ ನಕ್ಕು ಬಿಡಿ

ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಮೀಮ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಬಜೆಟ್ 2023 ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 01: ಇಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023-24 ಅನ್ನು ಸಹ ಕಾಗದರಹಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಾಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಸಿಗರೇಟುಗಳಂತ ವಸ್ತುಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಮೀಮ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಬಜೆಟ್ 2023 ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Me feeling happy with Rs 575\- in my account, after Income tax- rebate extended on income from Rs 5 Lakhs to Rs 7 Lakhs.#Budget2023 pic.twitter.com/HSfudD9f7p — Krishna (@Atheist_Krishna) February 1, 2023

ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೂ 575 ಇದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ರೂ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ಎಂಬುವವರು ಫೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

When you realise tax slabs have only been reduced in New Tax Regime.#Budget2023 pic.twitter.com/xn7sJbqCPr — Nimo Tai 🇮🇳 (@Cryptic_Miind) February 1, 2023

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆದಾರರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೊವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Middle class rn 🥳🥳

No tax under 7 lakhs#Budget2023 pic.twitter.com/qMEFliiEUI — MSDIAN 🦁🇮🇳 (@MSD_077) February 1, 2023

7 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಟ್ವೀಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ಮೀಮ್ಸ್‌ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ

salaried persons waiting for Income Tax announcement #Budget2023 pic.twitter.com/1DJZ77P2Rn — Ritushree 🌈 (@QueerNaari) February 1, 2023

UPSC students looking at the increased syllabus pic.twitter.com/owt6EiwPUn — Sagar (@sagarcasm) February 1, 2023

*Budget 2023 exists*

Me to my commerce friend #Budget2023 pic.twitter.com/Sa05iYPbnC — Vivek Gautam (@Imvivek04) February 1, 2023

Reverse flipping - new talk of the town! pic.twitter.com/qKkNSC4KP8 — Ashish (@themadnawat) February 1, 2023

CA students and CAs waiting for the Income Tax part #Budget2023 pic.twitter.com/cvVNNGSbp6 — Arvind (@airwind_ac) February 1, 2023

ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Story first published: Wednesday, February 1, 2023, 14:29 [IST]