India

oi-Punith BU

ಮುಂಬೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ ಸತತವಾಗಿ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ ಈ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವಿಜಯವಾಡ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಭಾರತದ ಟಾಪ್‌ 10 ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಗಳು ಇವು ನೋಡಿ.

100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ತ್ರಿಪುರಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಶನಿವಾರ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಂಚಗಣಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ್‌ನ ಪಟಾನ್ (ಎನ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರ್ಹಾದ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗಂಗಾ ಪಟ್ಟಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ರಿಷಿಕೇಶ್ ಇದೆ. ಪಿಟಿಐ ಬಿಯುಎನ್‌ ಬಿಜ್ನೋರ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಗಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕನ್ನೌಜ್ ಮತ್ತು ಗಢಮುಖೇಶ್ವರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಿಯೋಲಾಲಿ ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ನಗರ) ದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಯುಎಲ್‌ಬಿಎಸ್‌) ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನೀಡಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2016ರಲ್ಲಿ 73 ನಗರಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಈ ವರ್ಷ 4,354 ನಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನವಿ ಮುಂಬೈ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವಿಜಯವಾಡ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್, ಆಂಧ್ರದ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಅಂಬಿಕಾಪುರ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Indore has been named India's cleanest city for the sixth time in a row in the central government's annual cleanliness survey, followed by Surat and Navi Mumbai. Its results were declared on Saturday.