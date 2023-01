Bharat Jodo Yatra: ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಿಯೇ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?

India

oi-Sunitha B

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ-ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ 4,000 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀನಗರದ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೇಳುವಂತೆ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಮರುಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಟ್ಟಿದಿಯೇ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಎನ್ನುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸದ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಬ್ರೇಕ್‍ಫೈಲ್; ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ನಡುವೆ ಪಂಕ್ಚರ್ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ: ನಳಿನ್‍ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ

English summary

Bharat Jodo Yatra: Did the Bharat Jodo Yatra led by Congress leader Rahul Gandhi achieve its goal? What is the next step of the Congress?