ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆ ಎಚ್ಚರ! ರಾತ್ರಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್..!

India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 25: ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಇತರ ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತ: ತಾವೇ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯೂ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಜಗಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೀಗ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ರೈಲ್ವೇ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇದನ್ನು ಈ ವಾರದಿಂದ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

English summary

The Department of Indian Railways has enacted a rule to facilitate rail passenger travel. Singing out loud at night, listening to loud singing, light hockey has been suggested for action against troublemakers. Train crews have been instructed to keep an eye on troubled passengers.