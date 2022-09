ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್

India

oi-Mahesh Malnad

ಪಾಟ್ನಾ, ಸೆ. 29: ಭಾರತದ ಕಿರುತೆರೆ, ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಿಹಾರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದರಿಂದ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಏಕ್ತಾಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಹಾರದ ಬೇಗುಸರಾಯ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಏಕ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'XXX' ಸೀಸನ್ 2 ಈಗ ವಿವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏಕ್ತಾ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಾರೆಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಗುಸರಾಯಿ ನಿವಾಸಿ ಶಂಭು ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

