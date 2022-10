Breaking: ಚಿರತೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 9 ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ

India

ಭೋಪಾಲ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 7: ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಇತರ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೀತಾ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಚಿರತೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚೀತಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ಆವರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಅನುಸರಣೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಸಿಎಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀತಾದ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸದಸ್ಯ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯಗಳು (ವನ್ಯಜೀವಿ) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇರುತ್ತಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ್ಡನ್ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ ಅಮಿತ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಎನ್‌ಟಿಸಿಎ ನವದೆಹಲಿ, ಡಾ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ವೈಲ್ಡ್‌ಲೈಫ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಅಭಿಲಾಷ್ ಖಂಡೇಕರ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂಪಿ ಎಸ್‌ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್, ಸುಭೋರಂಜನ್ ಸೇನ್ ಎಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಭೋಪಾಲ್, ಸಂಚಾಲಕ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಚೀತಾಗಳ ಬೇಟೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚೀತಾವನ್ನು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪರಿಸರ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಚೀತಾದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಚೀತಾಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮುಂದುವರಿದು ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಚೀತಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಚೀತಾಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ನೀವು ಚೀತಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ರೇಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರದ 93 ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

