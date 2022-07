just in: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 19 ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಪತ್ತೆ

India

ಗುವಾಹಟಿ: ಭಾರತ ಚೀನಾ ಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರುಂಗ್ ಕುಮೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 19 ಅಸ್ಸಾಂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೈಕಿ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಉಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಿಘೀ ಬೆಂಗಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

"ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ 7 ಕಾರ್ಮಿಕರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (BRO) ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

