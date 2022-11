ಭಾರತದ ಶೇ. 28ರಷ್ಟು ರೈಲುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಟೈಂಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ

India

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 15: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌, ದುರಂತೋ ಹಾಗೂ ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ರೈಲುಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

2016ರಿಂದ 2022ರ ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು 76,89,535 ಪ್ರಯಾಣ ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18,29,904 ಬಾರಿ ರೈಲುಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ 58,59,631 ರೈಲುಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ವಿಜಯವಾಡ ಮೂಲದ ಐ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರ್‌ಟಿಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಆರ್‌ಟಿಐ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2016ರಿಂದ 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ನಡುವಿನ ಒಟ್ಟು 43,859 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 11,251 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಒಟ್ಟು 34,390 ಡರೊಂಟೊ ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9,662 ಬಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ 24,728 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಕೂಡಾ ಭಿನ್ನವಾಗೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಟ್ಟು 63,879 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9,416 ಬಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 54,463 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಮೇಲ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು 20,12,241 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಪಾಲಿಸದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇದು 3,38,254 ಬಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 16,28,987 ಬಾರಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.

ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್‌ ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಟ್ಟವು ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು 54,65,085 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 14,07,596 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದು, ಕೇವಲ 40,57,489 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

English summary

According to the statistics released by the Indian Railway Department, it has been known that most of the trains, including the Rajdhani Express and the Shatabdi Express train, are not arriving on time for the last six years.