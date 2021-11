ತ್ರಿಪುರಾ ವರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಧಿತರಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಜಾಮೀನು

India

ಅಗರ್ತಲಾ, ನವೆಂಬರ್ 15: ತ್ರಿಪುರಾ ಪೊಲೀಸರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತ್ರಿಪುರಾದ ಗೋಮತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಸಿಜೆಎಂ) ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಕುನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣಾ ಝಾ ಅವರು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಸ್ಸಾಂನ ಮಸೀದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತ್ರಿಪುರಾ ಪೊಲೀಸರು "ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹರಡುವ" ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು "ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. Ms ಸಕುನಿಯಾ ಮತ್ತು Ms ಝಾ HW ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಕುನಿಯಾ ಅವರು ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತ್ರಿಪುರಾ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಪುರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಎಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಸಕುನಿಯಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ನಿಜವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಗರ್ತಲಾಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಕುನಿಯಾ, "ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದರ್ಗಾ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತರು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನರು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಸೀದಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವಾರ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್‌ನ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಲವಾದ ನಿರಾಕರಣೆ ನೀಡಿತು, ವರದಿಗಳು ನಕಲಿ ಮತ್ತು "ಸತ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಕ್ರಬಾನ್‌ನ ದರ್ಗಾಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಸೀದಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವರದಿಗಳು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ಗೆ ತ್ರಿಪುರಾ ಪೊಲೀಸರು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಚಾರಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 71 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ತ್ರಿಪುರಾ ಪೊಲೀಸರು ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ Ms ಸಕುನಿಯಾ ಮತ್ತು Ms ಝಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ತ್ರಿಪುರ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ವೇಳೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರಿಗೆ 'ಬೆದರಿಕೆ' ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ಸಮಯ ಕೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತ್ರಿಪುರಾದ ಗೋಮತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಸಿಜೆಎಂ) ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

