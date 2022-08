Breaking: ತೆಲಂಗಾಣ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಟಿ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್

Hyderabad

oi-Sunitha B

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಗಸ್ಟ್ 25: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಬಂಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕೋಮು ವಾತಾವರಣ ಕುರಿತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಟಿ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಟಿ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದರು. ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ "ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಎಐಎಂಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಓವೈಸಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ "ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ಕೆ.ಟಿ.ರಾಮರಾವ್ ('ಕೆಟಿಆರ್') - ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ('ಕೆಸಿಆರ್') - ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮೆಹಮೂದ್ ಅಲಿ ಅವರು "ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಏಕೆ ವಿಚಲಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕೆಟಿಆರ್ "ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬದ ನಾಸ್ತಿಕ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯು ಎಐಎಂಐಎಂನ ಓವೈಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುನಾವರ್ ಫರುಕಿ ಎಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

